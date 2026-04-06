Doğu Karadeniz için zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don beklendiğini ve 800 metre üzerindeki yerlerde orta düzeyde don riski olduğunu açıkladı. Üreticilerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzey ve iç bölgelerindeki hava sıcaklığının düşmesine bağlı 800 metre ve üzeri rakımlı yerlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

"Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Hatice Diler
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!