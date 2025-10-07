Doğu Afrika Topluluğu Konferansı Modagişu'da Başladı

Somali'nin başkenti Modagişu'da Doğu Afrika Topluluğu Konferansı (EACON 2025), Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, konuşmasında, Somali'nin EACON üyesi ülkelerle ekonomik kalkınma ve işbirliği çalışmalarında etkin bir rol oynamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Somali'nin bu topluluğa katılmak için yaklaşık 10 yıl beklediğini ve bunun kolay olmadığını belirten Mahmud, "Somalili iş insanları, zorlu dönemlerde diğer Doğu Afrika ülkelerine giderek ticaretlerini sürdürüyor. Bu, Somali halkı ile komşu ülke halkları arasındaki işbirliğini kolaylaştırıyor." dedi.

Mahmud, "Bugün burada olmak çok anlamlı ve mutluluk verici. Somali, topluluğa katıldıktan sonra ekonomik olarak güçlendi ve bölgesel olarak işbirliği yapabilecek duruma geldi. Günümüzde Somali'de hem kamuda hem de özel sektörde çalışanların çoğu komşu ülkelerden geldi, ülkede kardeşlik ve beraberlik içinde duruyorlar." diye konuştu.

İki gün sürecek EACON 2025, Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu ilerletmeyi, ticareti teşvik etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan önde gelen bölgesel bir platform olarak öne çıkıyor.

Konferans kapsamında paneller, tarım, finansal teknoloji ve ticaret alanında araştırma sunumları, birebir görüşmeler ve sergiler düzenlenecek.

Doğu Afrika bölgesinde ekonomik, siyasi ve sosyal entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan bir bölgesel örgüt olan EAC, Burundi, Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Somali'den oluşuyor.

Merkezi Tanzanya'nın Arusha kentinde bulunan EAC, bölgesel ticareti kolaylaştırmayı, altyapı projelerini geliştirmeyi ve üye ülkeler arasında barış ile güvenliği teşvik etmeyi hedefliyor.