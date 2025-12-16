Doğan Bekin: Süt Üreticileri, Sattığı Her 1 Litre Çiğ Sütten Ortalama 4,17 TL Zarar Ediyor

(ANKARA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Meclis'e sunduğu soru önergesinde "Çiğ süt üretiminde ortaya çıkan maliyet/fiyat dengesinin maalesef üreticimiz aleyhine bozulduğu ortadadır. Süt üretimindeki azalma, gıda sanayinden yem sektörüne, veterinerlik hizmetlerinden lojistiğe kadar geniş bir ekonomik yapıyı olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca süt üreticisinin uzun vadede karşılaşacağı zarar karşısında ekonomik olarak daha fazla dayanamayacağı kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, belirlenen bir litre çiğ süt fiyatının, üretim maliyetlerini karşılayamadığını belirterek, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Bekin, önergesinde şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temel besin maddesi olan süt, birçok ürünün ana ham maddesi olarak kullanıldığı için gıda sanayisinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde son yıllarda süt üretiminin düşmeye devam ettiği, çiğ süt üretim maliyetlerinin de tam tersi şekilde artış içerisinde olduğu görülmektedir. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tarafından kasım ayı için 1 litre çiğ süt üretim maliyetinin 23,77 TL'ye dayandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. TÜSEDAD tarafından yem ve diğer tüm giderler ile gelirlerin dahil edildiği maliyet hesabına göre 1 litre çiğ süt üretim maliyetinin bir önceki aya göre 68 kuruş arttığı vurgusu yapılmıştır. Ancak buna karşın Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen ve piyasada referans alınan çiğ süt fiyatının 19,60 TL seviyesinde bulunuyor olması oldukça dikkat çekicidir. Bu durum süt üreticilerimizin, sattığı her 1 litre çiğ süt için ortalama 4,17 TL zarar ettiğini çok açık bir şekilde göstermektedir.

"Süt üretiminin aksaması halinde yalnızca üreticilerimiz değil, kırsal refahı da doğrudan etkileyecektir"

Çiğ süt üretiminde ortaya çıkan maliyet/fiyat dengesinin maalesef üreticimiz aleyhine bozulduğu ortadadır. Süt üretimindeki azalma, gıda sanayinden yem sektörüne, veterinerlik hizmetlerinden lojistiğe kadar geniş bir ekonomik yapıyı olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca süt üreticisinin uzun vadede karşılaşacağı zarar karşısında ekonomik olarak daha fazla dayanamayacağı kaçınılmazdır. Bu durum üreticinin hayvanlarını elden çıkarması anlamına gelmektedir. Süt üretimi aynı zamanda kırmızı et arzının temel belirleyicisi durumundadır. Diğer bir değişle sürdürülebilir olmayan çiğ süt üretimi ilerleyen günlerde vatandaşlarımızın zaten almakta zorlandığı kırmızı et fiyatlarının da daha yukarılara çıkması demektir. Çiğ süt fiyatında talep edilen fiyatın bir refah artışı ya da kısa vadeli beklenti değil, tamamen sürdürülebilir üretim için zorunluluk olduğu çok açıktır. Süt üretiminin aksaması halinde yalnızca üreticilerimiz değil, gıda güvenliği, sanayi üretimi, tüketici erişimi ve kırsal refahı da doğrudan etkileyecektir.

Tarım, bu ülkenin en stratejik faaliyetidir. Gelişmiş ülkeler, bütçelerinin önemli bir kısmını tarıma ayırırken ülkemiz kaynaklarının büyük bir kısmı faiz giderlerine ayırmaktadır. Tarımsal destekleme için ayrılan ödenek 167,6 milyar TL iken faiz ödemeleri için ayrılması beklenen pay 2 trilyon 741,7 milyar TL'dir. Sonuç olarak kasım ayı çiğ süt üretim maliyeti dikkate alınarak, belirlenecek olan çiğ süt fiyatının acil olarak yeniden ele alınması gerekmektedir."

"1 litre çiğ süt üretebilmek için oluşacak maliyet hesabı Bakanlığınızca yapılmakta mıdır?"

Doğan Bekin'in Yumaklı'nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"Bu günkü koşullarda 1 litre çiğ süt üretebilmek için oluşacak maliyet hesabı Bakanlığınızca yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise güncel üretim maliyeti ne kadardır? Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 19,60 TL'lik çiğ süt referans fiyatının piyasa koşulları da dikkate alınarak revize edilmesine yönelik Bakanlığınızın bir çalışma var mıdır? Süt üreticilerinin yüksek girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak Bakanlığınızca planlanan bir destek programı çalışması var mıdır? Var ise bu destek planı neleri içermektedir? Bir litre çiğ süt üretip satan yetiştiricimizin en az 1,5 kg yem alabilmesini sağlayacak, reel piyasa şartları ile uyumlu fiyat dengesine yönelik Bakanlığınızca planlanan herhangi bir düzenleme var mıdır?

Son beş yıl içerisinde (yıl bazında) Türkiye'deki sütçü işletme sayısı, sağılan inek sayısı ve damızlık üretilen inek sayısı ne kadardır? Sütçü işletmelerin sayısının artırılmasına ve üretici yaş ortalamasının düşürülmesine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir özel teşvik ya da proje var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Çiğ süt piyasasını düzenlemek için yürütülen regülasyon uygulamasına uymayan çiğ süt alıcılarına yönelik bir denetim yapılmakta mıdır? Belirlenen fiyatların altında alım yapanlara yönelik bir işlem uygulanmakta mıdır?"