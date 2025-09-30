Doğal Gaz ve Elektriğe Zam Planlanmıyor

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kışa girerken doğal gaza ve elektriğe zam planlamadıklarını açıkladı. Bayraktar, "Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrik desteği Hazine'nin üzerinde yük oluşturuyor. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok; ancak ihtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiğinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, doğal gaz ve elektrik zammına ilişkin şunları söyledi:

"Doğal gaza zam yok; kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var: Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrik desteği Hazine'nin üzerinde yük oluşturuyor. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok; ancak ihtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiğinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o dönem desteği tüketim üzerinden vermiştik. Desteğe ihtiyaç duyanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak; başvurular incelenecek ve uygun olanlar destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz; inşallah bunu yakın zamanda, belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."