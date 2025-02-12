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Dodurga Kaymakamı Yıldırım, İlçe Pazarını Ziyaret Etti

Dodurga Kaymakamı Yıldırım, İlçe Pazarını Ziyaret Etti
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Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile birlikte ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, kazanç dileklerini iletti ve önerileri dinledi.

Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçe pazarını ve esnafı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile ziyaret ettiği ilçe pazarında vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar esnafına bereketli kazanç dileklerini ileten Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldırım, ardından pazar çevresindeki esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
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