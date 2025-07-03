Dodurga'da Gençler için Patates Yetiştiriliyor

Dodurga'da Gençler için Patates Yetiştiriliyor
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Dodurga beldesinde, atıl arazilerde patates ekimi ile gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 30 dekarlık alana 4 ton patates tohumu ekildi. Belediye başkanı, gençlerin bu projede aktif rol alarak tarım kültürünü öğrenmelerini sağladıklarını belirtti.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde atıl arazilerde patates yetiştiriliyor.

Dodurga Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve gençlerin tarıma ilgisini artırmak amacıyla Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisindeki 30 dekarlık alana 4 ton patates tohumu ekildi.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, boş tarım arazilerini değerlendirerek ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin tarımla iç içe olması, okul harçlıklarını kazanması ve tarım kültürünü tanıması için bu tarlada onlara görev veriyoruz. Gençlerin severek çalıştığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Kaşıkcı, projenin Orta Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Yuva köyünde başlattığı örnek uygulamanın devamı niteliğinde olduğu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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