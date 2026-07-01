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Edirne'de DOA Sayma Doğrulama Merkezi Açıldı

Edirne'de DOA Sayma Doğrulama Merkezi Açıldı
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Vali Yunus Sezer: - "Bu proje bütün tüketicileri ilgilendiren aynı zamanda çevre bilinci olan ve çevreye duyarlı olan herkesin hassasiyetle yaklaşmış olduğu bir proje"

Edirne'de, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının Sayma Doğrulama Merkezi açıldı.

Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler, Tayakadın köyü yakınlarındaki merkezi ziyaret etti.

Cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik eden Depozito Yönetim Sistemi hakkında bilgi alan Sezer, tesisteki çalışmaları da inceledi.

Tesisin açılışı dua okunmasının ardından yapıldı.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık" noktasında Türkiye'nin önemli mesafeler kaydettiğini söyledi.

"Sıfır Atık" çalışmalarının birçok ülkeye örnek olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletlerde de bu projenin örnek proje olarak gösterildiğini hepimiz takip ettik. Bugün bir adım daha öteye gidilerek, özellikle depozitosu olan ambalajlar noktasında önemli bir proje hayata geçiriliyor. Bu proje bütün tüketicileri ilgilendiren aynı zamanda çevre bilinci olan ve çevreye duyarlı olan herkesin hassasiyetle yaklaşmış olduğu bir proje. İnsanların hem atığı değerlendirdikleri hem de oradan bir gelir elde edecekleri bir sistem oluşturulmuş durumda. Bu manada Bakanlığımıza ve bu işe öncülük yapan herkese şükranlarımı iletiyorum."

Vali Sezer, kent merkezindeki DOA noktalarının çoğaltılması gerektiğini de vurguladı.

Açılışa Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmet Zahid Talha Arar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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