Çinli İha Üreticisi Djı: ABD'nin Yabancı İha'ların İthalat ve Satışını Yasaklama Kararı 'Hayal Kırıklığı'

SHENZHEN, 24 Aralık (Xinhua) -- Çinli insansız hava aracı (İHA) devi DJI, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun yabancı ülkede üretilmiş İHA'ları "Kapsam Listesi'ne" ekleme kararı karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü güncellenen "Kapsam Listesi", ABD'nin ulusal güvenliği ya da ABD halkının güvenlik ve emniyeti açısından kabul edilemez risk taşıdığı düşünülen iletişim ekipman ve hizmetlerini içeriyor.

Yabancı ülke menşeli İHA'ların yeni modellerinin ve kritik bileşenlerinin listeye eklenmesi, bu İHA'lar ve bileşenlerinin, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan onay alamadığı ve dolayısıyla ABD'ye ithalat ve ABD'de satışlarının fiilen yasaklanması anlamına geliyor.

DJI yaptığı açıklamada, şirketin özellikle hedef alınmadığını ancak komisyonun idari biriminin, söz konusu kararı hangi bilgilere dayanarak verdiği konusunda hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti.

ABD'de hükümet kurumları ve bağımsız üçüncü taraflarca yıllardır yürütülen incelemelere atıfta bulunan DJI, ürünlerinin piyasadaki en güvenli ve emniyetli ürünler arasında yer aldığını vurguladı.

Şirketin veri güvenliği ile ilgili endişelerin kanıtlara dayanmadığı, tam tersine açık pazar ilkelerine aykırı şekilde korumacılığı yansıttığı kaydedildi.

Komisyonun yabancı ülke menşeli İHA'ları listeye eklemeye yönelik bu kararından bir yıl önce ABD Kongresi, Çin yapımı İHA'larla ilişkili ulusal güvenlik risklerini vurgulayan savunma yasa tasarısını kabul etmişti. Söz konusu yasa uyarınca, Çinli İHA üreticileri DJI ve Autel'in yeni modelleri, güvenlik değerlendirmesi sonucu tehdit oluşturdukları kanaatine varılması halinde, ABD'de satış yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Komisyonun açıklamasında söz konusu kararın daha önce satın alınmış İHA'ları kapsamadığı kaydedilerek, tüketicilerin yasal olarak satın almış veya edinmiş oldukları İHA'ları kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.