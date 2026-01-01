Haberler

Diyarbakır Stadyumu'nda çimler, don ve buzlanmaya karşı yapay güneş ışığıyla korunuyor

Diyarbakır Stadyumu'nda çimler, don ve buzlanmaya karşı yapay güneş ışığıyla korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle stadyumdaki çimlerin donmadan korunması için yapay güneş ışığı sistemi devreye alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, çimlerin köklerini sıcak tutmak için çeşitli önlemler alındığını belirtti.

DİYARBAKIR'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Stadyumu'ndaki çimlerin don ve buzlanmadan zarar görmemesi için yapay güneş ışığı sistemi de devreye alındı.

Hava sıcaklığının son 3 gündür sıfırın altında seyrettiği kentte, Diyarbakır Stadyumu'nda çimlerin don ve buzlanmadan zarar görmemesi için, 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde, 4 ile 6 metre aralıklarla toplam 14 yapay güneş ışığı sistemine geçildi. Çimlerin sağlıklı kalması ve maçların oynanabilir durumda olması için ısıtma sistemleri aralıksız çalıştırılıyor.

'SICAKLIĞI 22 DERECEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, çimlerin yaz aylarında da alınan önlemlerle korunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hava eksi 2 derece ve kar var. Bizim için önemli olan çimlerin köküdür. Şu anda alttan ısıtma olduğu için mümkün olduğu derece kökleri sıcak tutmaya çalışıyoruz. Üstten de yapay güneş ışıklarıyla destek veriliyor. Bu sadece kış için değil yaz için de aynı şekilde önlemler alınıyor. Yani önemli olan çimin kökü. Yanmaması ya da donarak ölmemesi gerekiyor. Aşağıda soğutma boruları olduğu için soğutarak koruyoruz. 'Sun lighting' dediğimiz yapay güneş ışınlarıyla da üstten karların erimesini sağlıyoruz. Stadyumdan çok memnunuz. Şehrimizin takımı Amedspor da çok memnun. Şehrimizden bir takımın da şampiyon çıkması için de çabalıyoruz. Hava eksi 2 derece olmasına rağmen zemini çimleri otomasyonlu sistemde 22 derece sıcaklıkta tutmaya çalışıyoruz. Yaz aylarında da aynı otomasyonla çimlerin yanmamasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası