Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Tutuklama

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen 'Hipnoz' operasyonunda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdurlardan para istedikleri ve toplamda 450 milyon TL şüpheli işlem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen ve 'Hipnoz' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak korkutma ve ikna yöntemleriyle para istedikleri belirlendi. Toplanan paraların 3 farklı banka hesabında dolaşıma soktuktan sonra kripto para hesaplarına aktarıldığı, ardından tekrar banka hesabına geçirilerek Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplamda 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem olduğu belirlendi.

13 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Şüphelilerin Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da belirlenen adreslerine, eş zamanlı 'Hipnoz' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
