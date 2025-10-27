Haberler

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonu: 216 kişi mağdur, 22 tutuklama

Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandıran 26 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 521 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

DİYARBAKIR merkezli 11 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke genelinde 216 vatandaşı dolandırdıkları saptandı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
