Diyarbakır'daki Sondaj Faaliyetinde Yangın: 7 Yaralı

Diyarbakır'daki Sondaj Faaliyetinde Yangın: 7 Yaralı
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TPIC'ten yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki Üçtepe-1 kuyusunda gerçekleşen sondaj faaliyeti sırasında meydana gelen gaz gelişi sonucu yangın çıktığı ve 7 çalışanın yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, yangının hızla söndürüldüğü belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

TPIC'ten yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2025 tarihinde Diyarbakır'daki Üçtepe-1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır. Olayın ardından gerekli önlemler alınarak yangın hızla söndürülmüş, yaralı personel derhal hastanelere sevk edilmiştir. Durumları yakından takip edilmektedir. TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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