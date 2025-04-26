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Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, vatandaşları mağdur eden A.Y. (50) suç üstü yakalanarak tutuklandı. Operasyon esnasında cep telefonu, kredi kartları ve para trafiğinin kaydedildiği defterler ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli A.Y. (50) suç üstü yakalandı, iş yerinde yapılan aramada cep telefonu, başkalarına ait 2 kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu 4 hesap defteri ve pos cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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