İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim yer aldı

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Diyarbakır'da Tarımsal AR-GE Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Tarımsal AR-GE Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MMG Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen "Tarımsal AR-GE'nin Önemi" toplantısında, Diyarbakır'ın tarım potansiyeli ve AR-GE çalışmalarının önemi vurgulandı. MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma için yerel teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince "Tarımsal AR-GE'nin Önemi" toplantısı gerçekleştirildi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (GAPUTAEM) düzenlenen toplantıda, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu tarafından sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Diyarbakır ve bölgenin tarım alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin hem ekonomik kalkınmaya neden olacağını hem de vatandaşların refahına yönelik önemli katkılar sağlayacağını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Ülkeler ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahibi olmaktadır. Ülkemiz bu yüzden dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek, ithal etmek yerine kendi teknolojisini geliştirmek ve kullanmak, gelişmiş ülkelere bağımlı kalmamak ve özellikle gıda güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmaları yapmak zorundadır. Dünyanın gelişmiş ülke tarımları yüz yıldan fazla süredir adım adım Tarımsal AR-GE'lerini güçlendirerek dünya tarımına hükmetmeyi sürdürmüşler."

MMG Diyarbakır Şubesi olarak kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini çok önemsediklerini aktaran Sönmez, GAPUTAEM'de yürütülen proje ve tescil edilen çeşitleri dinleme fırsatı buldukları faydalı bir toplantı olduğunu kaydetti.

Sönmez, meslektaşlarına katkı sağlayacak bilgilendirici toplantılar, teknik geziler ve etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.