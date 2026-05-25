Diyarbakır'da polis kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, hayvan satış yerlerini gezerek satıcıları sahte parayı ayırt etme konusunda bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde bayram öncesi hareketlilik yaşanan kurban satış yerlerini ziyaret etti.

Polis ekipleri, buralarda görüştükleri kurban satıcılarına gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlatıp uyarılarda bulundu.

Satıcılardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Ekiplerin bu kapsamdaki çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
