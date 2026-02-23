Diyarbakır'da plastik poşet fabrikasında yangın

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde plastik poşet üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi Şerefli Mezrası'ndaki plastik poşet fabrikasında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler, fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı