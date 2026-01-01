Haberler

Diyarbakır'da kar esareti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kar kütlelerinin ağırlığı nedeniyle bazı iş yerlerinin çatısı çöktü. 13 araç zarar gördü, ayrıca bir yolcu otobüsü kar nedeniyle yoldan çıktı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

KARLA KAPLI ÇATILARIN ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bazı iş yerlerinin çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda, çatıların altındaki 13 araçta hasar oluştu. Selahattin Eyyübi Mahallesi Turgut Özal bulvarında ise iş yerinin önü temizleyen esnafın üzerine çatıdan kar düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

Öte yandan, Diyarbakır-Ergani kara yolunda kar nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak kara saplandı. Kazada yaralanan olmazken, otobüs bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir pasta imalathanesinin çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bismil ilçesinde de vatandaşlar ve trafik polislerinin kartopu oynadığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

