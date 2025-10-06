Haberler

Diyarbakır'da Karacadağ Pirinci Hasat Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirincinin hasat dönemi, Ergani ilçesindeki Demirli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, yöresel pirincin değerinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergani ilçesinin kırsal Demirli Mahallesi'nde yetiştirilen pirincinin hasadı dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, müdürlük olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Karacadağ çeltiğinin hak ettiği değeri bulması ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Alan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Karacadağ çeltiğini sadece bir pirinç türü olarak değil, yöremize özgü bir değer olarak görüyor ve bu değeri korumak, geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

