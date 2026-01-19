Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda zorluklar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda temizlik çalışmaları yapıyor. Sürücüler ise karda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Kar ve buzlanmadan dolayı ulaşımın olumsuz etkilendiği kentte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bazı esnaf ise iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
