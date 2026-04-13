Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı 41 bin 560 paket sigara, 2 bin 475 sigara kağıdı, çeşitli malzemeler ve 250 kilogram yaprak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 41 bin 560 paket sigara, 2 bin 475 sigara kağıdı, 2 bin 440 muhtelif malzeme, 370 paket ısıtılmış tütün mamulü, 250 kilogram yaprak tütün, 198 puro, 52 cep telefonu ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdi savaşta korkulan oluyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor
Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek

Netanyahu ateşe benzini döktü: Savaş çanları yine çalıyor