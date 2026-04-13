Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 41 bin 560 paket sigara, 2 bin 475 sigara kağıdı, 2 bin 440 muhtelif malzeme, 370 paket ısıtılmış tütün mamulü, 250 kilogram yaprak tütün, 198 puro, 52 cep telefonu ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.