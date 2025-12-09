Diyarbakır'da 690 sikke ve kaçak malzemeler ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda sikke ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ve ilçelerde 43 olay meydana geldi, 92 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???????

Yapılan operasyonlarda, 5 bin 666 paket kaçak sigara, 970 paket ısıtılmış tütün mamulü, 690 sikke, 300 kaçak puro, 74 elektronik eşya, 73 muhtelif malzeme, 32 elektronik sigara, 9 cep telefonu, 25 kilogram açık tütün ve 4 litre kaçak viski ele geçirildi.