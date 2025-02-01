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Diyarbakır'da Horoz Dövüşüne Kumardan Ceza!

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Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüştürülen kıraathaneye baskın yapıldı. 8 kişiye toplam 450 bin TL para cezası kesildi.

DİYARBAKIR'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi. İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Diyarbakır'da Horoz Dövüşüne Kumardan Ceza!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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