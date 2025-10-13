Diyarbakır'da Fiyat Etiketleri İçin Yeni Düzenlemeler

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, "fiyat etiketleri ve fiyat listeleri"ne ilişkin yürürlüğe giren yeniliklerle ilgili açıklama yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile fiyat etiketlerine ve fiyat listelerine ilişkin uygulamalarda önemli yeniliklerin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu düzenlemenin hem tüketicinin korunmasını güçlendirmek hem de piyasalarda şeffaflığı artırmak amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, değişikliklerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Açık halde, tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, plastik poşet, kese kağıdı, streç film hariç malın birlikte tartıldığı malzemenin ağırlığı (dara), fiyat hesaplaması sırasında zorunlu olarak düşürülecek. Böylece tüketiciler yalnızca net miktar üzerinden ödeme yapacak. Yiyecek-içecek işletmelerinde dijital fiyat listesi ve veri paylaşımı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler, kriterleri Bakanlıkça belirlenecek olanlar, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı'na aktaracak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılabilecek. Ayrıca, işletmeler fiyat listelerini karekod (QR kod) yöntemiyle tüketicilere sunabilecek, talep halinde basılı fiyat listesini de göstermek zorundadır."

Hizmet sunulan işletmelerin fiyat listelerini iş yerinin girişinde, her kapı için ayrı ayrı (varsa), ayrıca masa üstlerinde ve kolay okunabilir konumda bulundurmakla yükümlü olduğunu ifade edilen açıklamada, ayrıca fiyat listesinde gösterilmeyen servis ücreti veya başka bir ücret talep edilmesi durumunda bu ücretin de listede açıkça gösterilmesi zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, indirimli satışlarda indirim uygulanan tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı vurgulanarak, çabuk bozulabilen mallarda (meyve, sebze vb.) bu esas, indirimden bir önceki fiyat olarak alınacağı kaydedildi.

Kitap, dergi ve benzeri yayınların satışında fiyat bilgisinin sadece geleneksel etiketle değil, elektronik cihazlarla da gösterilebilir hale geldiği ve bu cihazların çalışır durumda, kolay ulaşılabilir konumda ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu yeni hükümlerin uygulanmasında ticaret denetimleri daha titiz şekilde yürütülecek. Eksik, hatalı etiket veya fiyat listesi tespit edilen her ürün ayrı ayrı değerlendirilerek yaptırım uygulanacaktır. Tüketicilerimiz, tüketim yaparken fiyat listelerini talep etmeli, gördüğünüz eksik ya da hatalı etiketleri Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmekten çekinmemelidir. Esnaf ve işletmecilerimiz, bu yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlamalı, gerekli iş süreçlerini ve teknik altyapıyı gözden geçirmeli, eksiklikleri tamamlamalıdır. Müdürlüğümüz, denetimlerde bu kuralları esas alacak ve kamuoyunun güvenini koruyacak şekilde hareket edecektir. Bu değişiklikler, hem tüketicilerimizin haklarını korumayı hem de ticaret ahlakı ve adil rekabet ilkelerini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. İl Müdürlüğü olarak, sizlere bu süreçte rehberlik etmeye, teknik destek sağlamaya, sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Gerektiğinde ilimizde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz ve esnafımıza yol gösterecek rehber dokümanları paylaşacağız."