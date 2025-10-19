Haberler

Diyarbakır'da Boşanma Başvuruları Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar, mahallede boşanma taleplerinin arttığını belirtti. Kadınların madde bağımlılığı ve ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle boşanmak istediklerini ve bu süreçte maddi destek talep ettiklerini ifade etti.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar, mahallede boşanma başvurularının arttığını, haftada en az 3 kadının ücretsiz avukat temini için kendisinden yoksulluk belgesi talep ettiğini söyledi.

Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar, mahallede boşanma başvurularının arttığını, ekonomik sıkıntılar, kadına şiddet ve madde bağımlılığı gibi nedenle boşanmak isteyen kadınların kendisine gelerek boşanma süreciyle ilgili destek istediğini söyledi. Kantar, muhtarlığa başvuran kadınların büyük kısmının, adli süreçte ücretsiz avukat hakkından yararlanmak için yoksulluk belgesi talep ettiğini ve bunu talep eden kadın sayısının haftada en az 3 olduğunu ifade etti. Kantar, özellikle çocuklarının geleceği için endişe duyan kadınların aile birliğinin korunması için aile büyükleriyle görüşerek çözüm aradıklarını ve birkaç evliliği kurtardıklarını kaydetti.

'KADINLARLARIMIZLA KONUŞUP, ONLARI DİNLİYORUM'

Muhtar Fatima Kantar, kadınlarla konuşup onları dinlediğini ve elinden geleni yaptığını belirterek, "Maalesef son yıllarda evliliklerde boşanma oranı giderek artıyor. Mahallemdeki kadınlardan haftada en az 3'ü boşanmak için geliyor. Ekonomik özgürlükleri olmadığından dolayı benden yoksulluk belgesi talep ediyorlar. Bu belgeyle ücretsiz avukat talebinde bulunabiliyorlar. Kadınlarımızla konuşup onları dinliyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak yaşanan durumlar gerçekten çok üzücü. Kadına yönelik şiddet artıyor, çocuklar mağdur oluyor. Boşanmaların en büyük nedenleri arasında ekonomik zorluklar, işsizlik, madde bağımlılığı ve toplumsal baskılar yer alıyor. Madde kullanan erkekler hem ailelerine ilgisiz kalıyor hem de şiddete eğilimli hale geliyor. Ailelerin dağılmaması için zaman zaman aile büyükleriyle de görüşüp arabuluculuk yaptım. Hatta bir çift birlikte gelerek benimle konuştu, kahve içtik. Çocuklarının geleceğini düşünerek evliliklerini sürdürmeye karar verdiler. Ancak madde bağımlılığı gerçekten en büyük toplumsal sorunlardan biri haline geldi" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAY / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.