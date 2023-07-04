Diyarbakır'da Alkollü Sürücüden Kaza İfadesi: Araç Benim Kontrolümün Dışında Hızlandı

Diyarbakır'da alkollü bir sürücünün arkadan çarptığı araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarptığı ve alışveriş merkezine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü, ifadesinde aracını suçladı ve fren tutmadığını iddia etti.

DİYARBAKIR'da, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine giren ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan cipin 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanan sürücüsü Bager Polat (27), ifadesinde aracını suçladı. 1.27 promil alkollü çıkan Polat, ifadesinde "Bir bardak alkol aldım. Araç benim kontrolümün dışında hızlandı. Frene basmama rağmen fren tutmadı" dedi.

Kaza, 30 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 2 sürücü, yayalar Aydın Gündoğar (52) ile B.Y., araçlardaki Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gündoğar, kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk babası Aydın Gündoğar'ın yaklaşık 1 ay önce emekli olduğu, oto galericilik yaptığı ve o akşam kuzeninin düğününe katıldıktan sonra arkadaşlarıyla bayramlaşmak için buluştuğu belirtildi. Gündoğar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.