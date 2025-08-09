Diyarbakır'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

DİYARBAKIR'da, akaryakıt istasyonunda pompacının taşıt tanıma kablosunu çakmakla yakmak istemesi üzerine yangın çıktı. Olay anı güvenlik yansırken, yangın otomobil sürücüsünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için gelen otomobil pompaya yanaştığı sırada, pompacı taşıt tanıma kablosunun ucunu çakmakla yakmak istedi. Kısa sürede alev alan kabloyu fark eden sürücü, kapağı kapatıp, yangını söndürdü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR