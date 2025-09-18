Diyarbakır’da 28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Başladı

Diyarbakır'da Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından düzenlenen "28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" başladı.

Vali Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, şehri bilim insanlarıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kişisel bir sağlık meselesi olduğu kadar toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla da öne çıkan ağız sağlığı konusunda kongrenin çok önemli sonuçlar üreteceğine inandığını kaydeden Zorluoğlu, burada kurulacak güçlü bağların, gelecekte ortak projelere, bilimsel çalışmalara ve uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayacağını belirtti.

Son yıllarda sağlık alanında atılan adımlara değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayılarının artırılmasından sağlık kuruluşlarımızın modernleştirilmesine, personelimizin sayısının, özlük haklarının ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri ve diş hastaneleri gibi özgün projelerin hayata geçirilmesine kadar çok önemli gelişmeler kaydedildi. Diyarbakır'da bu yatırımlardan nasibini aldı ve sadece şehre değil, bölgeye sağlık hizmeti sunan bir kent olarak tarihi misyonunu sürdürüyor."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de kongrenin Diyarbakır'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongrenin akademik buluşmanın yanı sıra bir kültür ve turizm buluşması olduğunu ifade etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise kongrenin mesleğe ve insanlığa katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır'ın kültürel mirasıyla bilime ev sahipliği yaptığını dile getiren Eronat, "Bugün burada dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen değerli diş hekimleriyle aynı çatı altında buluşmak, sadece bilimin değil insanlığın da ortak birikimini paylaşmak demektir. Dicle Nehri kadar duru ve akışkan bir bilim ortamında sizleri ağırlıyor olmak bizim için gerçek bir mutluluktur." ifadelerini kullandı.

TDB Genel Başkanı Fatih Güler ve Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Ali İhsan Güney de birer konuşma yaptı.

Kongrenin açılışına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongrede, 23'ü yurt dışından olmak üzere 80 akademisyen konuşmacı olarak yer alacak. 3 gün sürecek kongrede, diş hekimliğinin tüm branşlarını kapsayan konferanslar, paneller, sunumlar ve interaktif tartışmalar yapılacak, katılımcılara yönelik uygulamalı kurslar düzenlenecek.

Kongre merkezi önünde kurulan 2 bin 300 metrekarelik fuar alanında 55 yerli ve yabancı firma, güncel ürün ve teknolojileri sergileyecek.