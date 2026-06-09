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Diyarbakır'da Banka ATM'lerine Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da Banka ATM'lerine Silahlı Saldırı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla 5 el ateş edildi. Müşterilerin fark etmesiyle polise bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla 5 el ateş edildi. ATM'ye gelen müşterilerin kurşun izlerini fark etmesiyle durum polise bildirildi. Ekipler, ATM'lerin çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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