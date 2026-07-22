Walt Disney Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkardı

BURBANK, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Burbank kentinde bulunan Walt Disney Studios, 21 Temmuz 2026.

Walt Disney Company salı günü son işten çıkarma dalgası kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Eğlence devi, daha az proje, daha sıkı bütçe ve daha entegre bir kurumsal yapı ile operasyonlarını iyileştirmeye çalışıyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua