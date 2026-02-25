Disk: "Az Kazanandan Az, Çok Kazanandan Çok Vergi Alınsın"

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'de vergi yükünün büyük ölçüde işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların omuzlarında olduğunu belirterek, "Vergide adalet yok" değerlendirmesinde bulundu. DİSK, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması çağrısı yaptı.

DİSK tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, son 12 yılda ücretlilerden kesilen toplam gelir vergisinin 5,2 trilyon lira olduğu, buna karşılık şirketlerin karlarından alınan kurumlar vergisinin 3,6 trilyon lirada kaldığı ifade edildi. Paylaşımda, bu tablonun vergi yükünün ağırlıklı olarak ücretlilerin sırtında olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Paylaşımda, az kazananla çok kazananın aynı oranda vergi ödediği dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) toplam vergi gelirleri içinde büyük paya sahip olduğuna işaret edilerek, mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğu vurgulandı.

DİSK, "Vergide adalet" talebi kapsamında şu önerileri sıraladı:

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın,

Dolaylı vergilerin düşürülsün, servet ve kar üzerinden alınan vergiler artırılsın,

Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında (asgari ücret artışından az olmamak kaydıyla) artırılsın,

Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı ücretliler için yüzde 10'a düşürülsün.



