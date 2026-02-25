Haberler

Disk: "Az Kazanandan Az, Çok Kazanandan Çok Vergi Alınsın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de vergi yükünün büyük ölçüde işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların omuzlarında olduğunu belirterek, “Vergide adalet yok” değerlendirmesinde bulundu. DİSK, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'de vergi yükünün büyük ölçüde işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların omuzlarında olduğunu belirterek, "Vergide adalet yok" değerlendirmesinde bulundu. DİSK, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması çağrısı yaptı.

DİSK tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, son 12 yılda ücretlilerden kesilen toplam gelir vergisinin 5,2 trilyon lira olduğu, buna karşılık şirketlerin karlarından alınan kurumlar vergisinin 3,6 trilyon lirada kaldığı ifade edildi. Paylaşımda, bu tablonun vergi yükünün ağırlıklı olarak ücretlilerin sırtında olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Paylaşımda, az kazananla çok kazananın aynı oranda vergi ödediği dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) toplam vergi gelirleri içinde büyük paya sahip olduğuna işaret edilerek, mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğu vurgulandı.

DİSK, "Vergide adalet" talebi kapsamında şu önerileri sıraladı:

  • Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın,
  • Dolaylı vergilerin düşürülsün, servet ve kar üzerinden alınan vergiler artırılsın,
  • Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında (asgari ücret artışından az olmamak kaydıyla) artırılsın,
  • Asgari ücret sonrası ilk gelir vergisi tarife oranı ücretliler için yüzde 10'a düşürülsün.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

15 yaşındaki Amine'nin esrarengiz ölümü! Evde korkunç halde bulundu
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış