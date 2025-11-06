Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan MÜSİAD Yönetim Kurulu ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Osimhen, dünya yıldızlarıyla birlikte aynı takımda
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler

Yapay zekayı bakın ne için kullanmışlar?
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel

Dağı resmen oymuşlar! Bir kentimiz bu tüneli konuşuyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.