Dışişleri Bakanı Hakan Fidan MÜSİAD Yönetim Kurulu ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel