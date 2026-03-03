Hakan Fidan, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi. Toplantıda iki taraf arasındaki işbirlikleri ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Bu görüşme, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşları ile ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı