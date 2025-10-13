Haberler

Dikmen'de Ceviz Üreticilerine Destek Ziyareti

Dikmen'de Ceviz Üreticilerine Destek Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam, ceviz üretiminde yapılan çalışmalar ve verimlilik artırma yöntemleri hakkında bilgi almak üzere üretici İbrahim Türkmen'i ziyaret etti. Sağlam, modern tarım tekniklerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam ile birlikte ilçeye bağlı Saray köyünde ceviz üreticisi İbrahim Türkmen'i ziyaret etti.

Ziyarette, ceviz üretimi, verimlilik ve ürün kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Üretici İbrahim Türkmen, bahçesindeki üretim süreci hakkında bilgi verirken, bu yılki rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam, tarımsal üretimde modern tekniklerin önemine dikkati çekti.

Sağlam, "Ceviz üretiminde toprak analizi, doğru gübreleme ve budama yöntemleriyle verim önemli ölçüde artırılabilir. Üreticilerimizin bu konularda bilinçlenmesi ve teknik destek alması, hem ürün kalitesine hem de gelir düzeyine katkı sağlar." dedi.

Kaymakam Oğuzhan Doğancı ise tarımsal üretimin ilçenin ekonomik yapısındaki önemine vurgu yaparak, üreticilere her zaman destek olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.