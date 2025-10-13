Dikmen'de Ceviz Üreticilerine Destek Ziyareti

Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam ile birlikte ilçeye bağlı Saray köyünde ceviz üreticisi İbrahim Türkmen'i ziyaret etti.

Ziyarette, ceviz üretimi, verimlilik ve ürün kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Üretici İbrahim Türkmen, bahçesindeki üretim süreci hakkında bilgi verirken, bu yılki rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam, tarımsal üretimde modern tekniklerin önemine dikkati çekti.

Sağlam, "Ceviz üretiminde toprak analizi, doğru gübreleme ve budama yöntemleriyle verim önemli ölçüde artırılabilir. Üreticilerimizin bu konularda bilinçlenmesi ve teknik destek alması, hem ürün kalitesine hem de gelir düzeyine katkı sağlar." dedi.

Kaymakam Oğuzhan Doğancı ise tarımsal üretimin ilçenin ekonomik yapısındaki önemine vurgu yaparak, üreticilere her zaman destek olacaklarını belirtti.