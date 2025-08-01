Devlet Tahvili ve Kira Sertifikaları İçin İndirimli Tevkifat Uygulaması Uzatıldı

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Devlet tahvili, hazine bonoları ve Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında 1 Ağustos-31 Aralık döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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