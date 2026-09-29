Haberler

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'ndan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

Kaynak: AA
4 çocuk annesi eşinin ölümünde yargılanıyor! Kızı şikayetçi olmadı

Annesini öldürmekle suçlanan babası için tahliye istedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi: 5 kritik karar

Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi

Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

Bomba iddia: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
Sömürü düzenine 'Dur' diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
İBB Davası'nda itirafçıdan 'Cafer Mahiroğlu' iddiası: İhaleler kendi gruplarında kalsın diye baskı yaptı

İBB Davası'nda "Cafer Mahiroğlu" iddiası: İhale baskısı yaptı
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Derhal paylaş
Sınav belgesiyle oynanan hakeme 'Bahis hesabın var' denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı

Operasyonun fitilini ateşleyen hakemin suç duyurusu ortaya çıktı