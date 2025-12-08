Babacan'dan Çiftçi, Esnaf ve Kobi'ler İçin Vergi ve Sigorta Primi Borçlarında Yapılandırma Teklifi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplumu etkileyen borçların derinleşmemesi için çiftçi, esnaf ve KOBİ'lere yönelik vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını önerdi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçi, esnaf ve KOBİ'ler için vergi ve sigorta prim borçlarında yapılandırma teklifinde bulundu.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumun geniş kesimlerini etkileyen borç sarmalının daha fazla derinleşmesine izin verilemez. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında; çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin banka borçlarında; vergi ve sigorta primi borçlarında yeniden yapılandırma zamanı gelmiştir, geçmektedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel