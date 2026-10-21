DEVA Partili Şahin, TBMM'deki fon önergesine ipe un serme eleştirisi yöneltti

(TBMM) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, fon mağdurlarına ilişkin TBMM'de görüşülen kanun teklifine verilen ve 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak tamamlanamamış bazı iade talimatlarının tasfiye kapsamına alınmasına yönelik önergeyi, "İktidar fon dolandırıcılığını çözüme kavuşturmak için Meclis'e getirdiği kanun teklifi ve gece yarısı önergesi ile ipe un serdiklerini bir kez daha ispatlamış oldu" şeklinde değerlendirdi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 294 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesine verilen önergeye tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin fon krizini bütünüyle çözmediğini belirterek, "İlk günden ifade ettiğimiz gibi iktidar fon dolandırıcılığını çözüme kavuşturmak için Meclis'e getirdiği kanun teklifi ve gece yarısı önergesi ile ipe un serdiklerini bir kez daha ispatlamış oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA