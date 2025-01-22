DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'a ait "Listeler" fotoğrafını seçen Prof. Dr. Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" başlıklı karesine oy verdi.

Rektör Yılmaz, "Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve Uydusu", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin "Yansıma" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Yılmaz, AA çalışanların tarafından çekilen fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek, tüm çalışanlara teşekkür etti.