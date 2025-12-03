Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin net yüzde 50 artırılması gerektiğini vurgulayarak, enflasyon oranlarına dikkat çekti. Kira artışları ile asgari ücret artışları arasındaki dengesizliğe de değinen Destici, asgari ücretin 33 bin 50 lira olması gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır, adaletli olan budur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açıklanan enflasyon rakamlarına dikkati çekti.

Kamuoyunda asgari ücret artış oranının yüzde 20-25 olacağının konuşulduğunu belirten Destici, "Kira artışı yüzde 35,9'sa asgari ücret de yüzde 25 artırılırsa bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli nasıl ödeyecek? Bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu hesaplamaları da yapsınlar. Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır, adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonunda yüzde 31 gerçekleşecek. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 lira yapılmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korunma görüntülerinin ülkedeki tüm kesimleri rahatsız ettiğini belirtti.

Konu ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini hatırlatan Destici, Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaları ise şiddetle kınadıklarını, Türkiye'den ve muhataplarından da özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
