Derik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yüzme Yarışması Düzenlendi

Mardin'in Derik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında 35 yüzücü mücadele etti. Yarışmayı izleyenler arasında Derik Kaymakamı ve Gençlik ve Spor Müdürü de yer aldı.

Mardin'in Derik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yüzme yarışması düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliği ile 35 yüzücünün katılımıyla yüzme yarışması gerçekleştirildi.

Derik Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışmayı Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Gençlik ve Spor Müdürü Kamuran Yılmaz ile vatandaşlar izledi.

Yarışmada dereceye giren yüzme sporcularına Kaymakam Bayraklı tarafından madalya verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
