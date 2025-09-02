Derebucak'ta Çilek Üretimi Artıyor, Çiftçiler Yüzde Güldü

Konya'nın yüksek verime sahip ovalarından birisi olan Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda üretim yapan çiftçilerin yüzü çilek desteklemeleri ile artan üretimle güldü.

Çilek üretiminin giderek yaygınlaştığı Gembos Ovasında üreticiler tarım arazilerinde yetiştirdikleri ürünü son dönemde Konya-Antalya kara yolundan geçen sürücülere de satarak gelirlerini artırma imkanı buldu.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, çilek üretiminde son yıllarda hamle yapan ilçe çiftçisinin iyi gelir imkanına kavuştuğuna dikkati çekerek, "11 yılda 48 milyon çilek fidesi çiftçimize hibe edildi. Bölgemiz tarımına can suyu olan bu destek sayesinde hem üretim arttı hem de yüzlerce aileye yeni ekmek kapısı açılmasına vesile olduk. Derebucak'ın bereketli topraklarında filizlenen her fide, üreticimize güç, sofralara lezzet kattı. Üreten bir Derebucak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.