6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor
Güncelleme:
İskenderun'da 42 yaşındaki Kasım Eren, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden babasının taksisinde çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor. Eren, deprem sonrası yaşadığı acıların ardından taksiciliğe devam etme kararı aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 42 yaşındaki Kasım Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor.

İlçedeki otobüs terminalinde bulunan bilet gişesinde çalışan Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi ek hizmet binasının yıkılması sonucu safra kesesi ameliyatı geçiren annesi ve onun yanında refakatçi kalan babasını kaybetti.

Afette Modernevler Mahallesi'ndeki evini de kaybeden üç çocuk babası Eren, bir süre ailesiyle babasına ait evde kaldı.

Eren, bir nebze olsun toparlanmasının ardından baba mesleği taksiciliği yapmaya karar verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Düğünyurdu Mahallesi'ne inşa edilen yeni konutuna yerleşen Eren, babasından yadigar takside onun mesleğini sürdürerek ailesinin geçimini sağlıyor.

"Taksicilik hiç aklımda yoktu"

Kasım Eren, AA muhabirine, ameliyat olan annesinin taburcu edlieceği gün depremin yaşandığını söyledi.

Depremin ardından hastaneye gittiğini anlatan Eren, "Hastanenin yıkıldığı aklımdan bile geçmiyordu. Depremden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra 'Hastaneye gidip annemi, babamı bir göreyim.' dedim. Direkt koştum enkaza. Birkaç kişinin sesi geliyordu ama ben annemin ve babamın yattığı bölümden hiç ses almadım. Maalesef orada onları kaybettik." diye konuştu.

Eren, depremde kaybettiği anne ve babasının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Babasını ondan yadigar taksiyi çalıştırarak yaşatmaya çalıştığını anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Bu mesleğe devam edeceğiz, emekli olana kadar çalışacağız. Babam bu meslekten evini geçindirdi, kardeşlerime baktı. Ben de şu an aileme bakıyorum. Taksicilik hiç aklımda yoktu. Annemle babamı kaybetmeseydim taksiye çıkmazdım. Benim için eğlence bu hayatta bitmiştir. Annem ve babamın yaşanmışlıklarını düşünerek çocuklarım için yaşıyorum.

Eren, baba mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
