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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah kaçakçılığı suçuyla mücadele faaliyeti kapsamında iki ev ve bir otomobile operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 5 tabanca ve ona ait 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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