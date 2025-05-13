Denizli'de Ormanlık Alanlara Giriş 5 Ay Süreyle Yasaklandı

Denizli genelinde ormanlık alanlara girilmesi 5 ay boyunca yasaklandı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nın Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede ilgili kurumların sorumluluklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormana giriş yasaklanmıştır. Piknik alanlarında 20.00 ile 06.00 saatleri arasında ateş yakılamayacak. Aynı dönemde ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek atılması, dilek feneri adı altında satılan havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip maddelerin kullanımına da izin verilmeyecek. Ayrıca başta ormanlık alanların civarı olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılması da kesinlikle yasaklanmıştır."