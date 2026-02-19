Denizli'de koyun tek batında 9 yavru doğurdu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir aileye ait çiftlikteki koyunlardan biri bir batında 9 yavru dünyaya getirdi. Çiftliğin sahiplerinden Cemil Doğan, 6 yıldır besicilik yaptığını belirtip, ilk kez 9 kuzu dünya getiren koyun duyduğunu söylerken, Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu da yaşanan durumun ender görülen bir olay olduğunu söyledi.

Perihan Doğan'ın oğulları Cemil ve Atilla Doğan ile işlettiği Pınarkent Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliğindeki 250 koyundan biri geçen 16 Şubat gecesi doğum yaptı. 3 yaşındaki ' Çeşme sakız' cinsi koyun, bir batında 9 kuzu dünyaya getirdi. Cemil ve Atilla Doğan kardeşler, kontrol etmek için ağla gittiklerinde koyunun bir batında 9 yavru dünyaya getirdiğini görünce hem büyük şaşkınlık yaşadı hem de sevinç. 3'ü dişi 6 kuzu anneleri ile birlikte ayrı bir alan alındı.

'9 KUZU DOĞURANI İLK KEZ DUYDUM'

Tekstil işi ile uğraşırken, 6 yıl önce Aydın'dan getirttikleri 4 Çeşme sakızı cincis koyun ile hobi olarak hayvanlığa başladıklarını belirten Cemil Doğan, "Bir aile işletmesiyiz. İlk aldığımız koyunlar, dörder, beşer yavru doğurunca hayvancılık işine yöneldik. Çeşme sakızı cinsi koyunlarımızın doğurganlıkları çok iyi, yılda iki defa yavru alıyoruz. Herkese hayvancılığı tavsiye ederiz. Daha önce bir koyunun 7 kuzu doğurduğunu duymuştum ama 9 kuzu doğuranı ilk kez duydum ve gördüm. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇOK NADİR BİR OLAY"

Kuzuların takibini yapan Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu ise, "9 yıldır veteriner hekimim, sürekli sahadayım. Bende daha önce en fazla 5 ya da 6 yavru dünyaya getiren koyunlara doğum yaptırdım. Ancak 9 yavru dünyaya getiren koyun çok nadirdir. Bu da koyunun yumurtalıktaki aktivitesi, yumurta verimi ve koçun da döl veremiyle ilgili bir durumdur. Bir de koyunun beslenmesiyle alakalı. Çiftçimizde bilinçli olduğu için böyle bir doğum olması olasılıktır. Burada havyanlar genelde beşiz doğum yapıyor. Ben de ilk defa bir koyunun 9 yavru dünyaya getirdiğine şahit oldum. Bu çok nadir bir olay" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı