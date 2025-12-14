Denizli'de fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde, araç filtresi üreten bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde araç filtresi üretimi yapan fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel