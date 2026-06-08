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Denizli'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli'de ağır hasarlı araçları kullanarak sistemli şekilde 'change' işlemi yapan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 11 lüks araca el konuldu.

Denizli'de, "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaza nedeniyle ağır hasar gören araçlar başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle sistemli şekilde "change" işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde araç parçaları ele geçirildi, lüks 11 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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