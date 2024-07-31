Üye Girişi
Haberler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreticilerin Karpuzlarını İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ndeki üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ndeki üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturma kararı aldı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, ilk etapta 20,5 ton olarak satın alınan karpuzların teslimi için Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ne giderek üreticilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun talimatıyla hemen harekete geçtiklerini belirten Danacıoğlu, "Karpuz üreticilerimizin çok zor durumda kaldığını gördük. Üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bundan sonra mevsimine göre üreticinin elinde kalan hangi ürün olursa satın alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmakçı ise üretim maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle üreticilerin büyük bir sıkıntıya girdiğini ve mağdur olduğunu söyledi. Çavuşoğlu'nun bu duruma kayıtsız kalmayarak çiftçilere destek olduğunu ifade eden Çakmakçı, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye can suyu olduğunu kaydetti. Öte yandan Akalan Kavun Karpuz Pazarı'ndan satın alınarak TIR'larla il merkezine getirilen karpuzlar, kentin farklı bölgelerinde halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acıpayam Denizli Akalan Ekonomi Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332 İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Akyurt, Beypazarı 1 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title