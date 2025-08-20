Deniz Çayırları Korunacak: Mapa ve Şamandıra Sistemi Uygulaması Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deniz çayırlarını koruyarak ekosistem dengesini sağlamak için Mapa ve Şamandıra Sistemi uygulamasını başlattı. Proje, deniz turizmini sürdürülebilir hale getirmeyi ve çevreye zarar veren uygulamaları sona erdirmeyi hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunacağını ve ekosistem dengesinin sağlanacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Doğup kök salacak, büyüyüp denize nefes olacak. Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırları korunacak, ekosistem dengesi sağlanacak. Tekne bağlama düzeni sağlanarak çevreye zarar veren uygulamalar sona erecek. Yoğun deniz trafiği düzenlenerek koylar daha yaşanabilir hale getirilecek. Deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek. Bugün koruduğumuz her nefes, yarının temiz dünyası olacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda, milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de şu açıklamaları yer aldı:

"Nasıl bir ağaç nefes almanızı sağlıyorsa deniz çayırları da aynı görevi üstleniyor. Mapa Şamandıra Projesi deniz çayırlarına çapaların verdiği zarardan korumak ve su altında hayatın devamlılığını sağlamak için var. Deniz çayırları korunurken hem doğa hem de bölge insanları kazanacak."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
