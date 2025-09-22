Haberler

Demre Toptancı Halinde Patlama: Yaralılar Var

Demre Toptancı Halinde Patlama: Yaralılar Var
Güncelleme:
Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Demre'deki toptancı halinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
